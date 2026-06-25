Le tribunal judiciaire de Paris rend ce jeudi sa décision dans le procès intenté contre TotalEnergies par plusieurs ONG et la Ville de Paris. Au-delà du cas du géant pétrolier, le jugement pourrait redéfinir la responsabilité climatique des grandes entreprises françaises.
Devoir de vigilance : TotalEnergies face à une décision de justice historique sur le climat
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