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Devoir de vigilance : TotalEnergies face à une décision de justice historique sur le climat

information fournie par France 24 25/06/2026 à 11:47

Le tribunal judiciaire de Paris rend ce jeudi sa décision dans le procès intenté contre TotalEnergies par plusieurs ONG et la Ville de Paris. Au-delà du cas du géant pétrolier, le jugement pourrait redéfinir la responsabilité climatique des grandes entreprises françaises.

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