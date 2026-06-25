La police kenyane est déployée en force dans tout Nairobi à la veille des manifestations prévues pour marquer le deuxième anniversaire d'un soulèvement historique de la génération Z. En 2024, des milliers de Kenyans étaient descendus dans la rue pour protester contre les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d'assaut le Parlement pour obtenir l'annulation de nouvelles taxes. IMAGES
Kenya : importante présence policière à Nairobi avant les commémorations d'une répression
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