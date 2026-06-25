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Mondial 2026 : les immigrés redoutent l'ICE, un supporter expulsé témoigne

information fournie par France 24 25/06/2026 à 11:50

Aux États-Unis, un père de trois enfants arrêté par l’ICE lors d’un match de football l’été dernier met aujourd’hui en garde les supporters immigrés contre les risques qu’ils prennent en assistant aux matchs de la Coupe du Monde de football. Jessica Le Masurier, Yves Schaeffner et Sarah Andersen vous présentent cette enquête exclusive. Nous préservons l’anonymat de cette famille pour des raisons de sécurité.

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