Aux États-Unis, un père de trois enfants arrêté par l’ICE lors d’un match de football l’été dernier met aujourd’hui en garde les supporters immigrés contre les risques qu’ils prennent en assistant aux matchs de la Coupe du Monde de football. Jessica Le Masurier, Yves Schaeffner et Sarah Andersen vous présentent cette enquête exclusive. Nous préservons l’anonymat de cette famille pour des raisons de sécurité.
Mondial 2026 : les immigrés redoutent l'ICE, un supporter expulsé témoigne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro