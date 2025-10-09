"Un souffle nouveau": à Grand-Bassam, ville balnéaire ivoirienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, un musée d'art contemporain a ouvert ses portes jeudi dans l'ancien "Hôtel des Postes et Douanes", vestige de l'époque coloniale.
Côte d'Ivoire: un musée d’art contemporain ouvre ses portes dans un bâtiment colonial rénové
