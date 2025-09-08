Le Conseil constitutionnel ivoirien a définitivement exclu lundi de la course à la présidentielle l'ex-président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, en raison de leurs radiations de la liste électorale. Le Conseil a retenu cinq candidatures dont celle du chef de l'Etat sortant Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat.
Côte d'Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été définitivement rejetées
