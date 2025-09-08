 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Côte d'Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été définitivement rejetées

information fournie par France 24 08/09/2025 à 22:33

Le Conseil constitutionnel ivoirien a définitivement exclu lundi de la course à la présidentielle l'ex-président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, en raison de leurs radiations de la liste électorale. Le Conseil a retenu cinq candidatures dont celle du chef de l'Etat sortant Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

information fournie par AFP 02:37
2
2

Près de 900 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action

information fournie par AFP 07 sept.
1
3

L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza

information fournie par AFP Video 06 sept.
4

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

information fournie par AFP Video 07 sept.
2
5

L'Essentiel politique : "On sent F. Bayrou de plus en plus radical dans les termes qu'il utilise"

information fournie par France 24 00:44
2
6

Carlos Alcaraz surclasse Jannik Sinner et remporte l'US Open

information fournie par France 24 08:16
7

Barzani : "Aucun doute que l'EI réapparaisse en Irak après le retrait des États-Unis"

information fournie par France 24 13:36
8

Images de la destruction d’une tour résidentielle à Gaza-ville par l'armée israélienne

information fournie par AFP Video 14:12
1
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Police municipale: Retailleau arrive dans les Yvelines

information fournie par AFP Video 02 sept.
4

Passe d’armes entre Bayrou et Meloni autour du "dumping fiscal"

information fournie par France 24 02 sept.
2
5

Crise du logement en Espagne : des gros bras contre les occupants illégaux

information fournie par France 24 02 sept.
5
6

Venezuela : Maduro a reçu un téléphone de la part du président chinois

information fournie par AFP Video 02 sept.
7

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
8

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank