La filière cacao est en crise en Côte d'Ivoire. Son cours a chuté mais le prix fixé par l'Etat ne baisse pas, et des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs et s’entassent dans les entrepôts. L'Etat s'est engagé à racheter le stock. Mais l'Etat et les syndicats ne sont pas d'accord sur le volume de cacao entassé dans les entrepôts. Reportage de Julia Guggenheim.
Côte d'Ivoire : la filière cacao dans une situation critique avec la chute des ventes
