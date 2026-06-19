Dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, la tension est devenue permanente. À la menace djihadiste venue du Sahel s’ajoute désormais celle des Volontaires de Défense pour la Patrie (VDP). Alors que les tensions politiques entre Abidjan et Ouagadougou sont croissantes, ces milices supplétives de l’armée burkinabè mènent des incursions de plus en plus fréquentes sur le territoire ivoirien. Reportage de Julia Guggenheim, Damien Koffi et M'ma Camara.
Côte d’Ivoire - Burkina Faso : une frontière sous tension
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