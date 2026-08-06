Au moins une vingtaine de personnes ont succombé à des pathologies liées à la chaleur depuis le 15 mai en Corée du Sud, où plusieurs régions suffoquent sous des températures extrêmes.
Corée du Sud: Séoul vue par une caméra thermique en pleine vague de chaleur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro