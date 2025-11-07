Emmanuel Macron appelle à Belem, en Amazonie brésilienne, les dirigeants du monde à choisir le "multilatéralisme face au repli sur soi", "la science face à l'idéologie" et "l'action face au fatalisme", lors d'un discours à la COP30, dix ans après l'accord de Paris dont se sont retirés les États-Unis.
COP30: Macron appelle à choisir "la science face à l'idéologie"
