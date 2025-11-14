Entre l'envolée des valeurs technologiques à Wall Street, la résistance des marchés européens et émergents, la dynamique des secteurs défense, finance et IA, mais aussi le surprenant tandem or-actions, 2025 restera comme un millésime singulier. Alors que les indices tutoient des sommets et que l'économie mondiale résiste aux vents contraires, une question s'impose : faut-il poursuivre le mouvement en 2026 ou lever le pied face à des valorisations déjà élevées ? L'analyse d'Éric Bertrand, Directeur des Gestions chez Ofi Invest AM.
Bourse : ces paris gagnants en 2025
