Les insectes sont des piliers des écosystèmes. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire et de la formation des sols. Leur disparition bouleverserait tout l'équilibre de la vie sur Terre. Et pourtant, toutes les études menées récemment montrent un effondrement de leurs populations. Les trois quart des insectes ont disparu en 30 ans. Les chercheurs alertent: il faut à tout prix enrayer cette hécatombe au risque de perdre la plupart des services rendus par la Nature.
COP17 Biodiversité: la disparition des insectes, un drame pour la vie sur Terre
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