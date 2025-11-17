 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COP 30 : des arbres rasés pour une autoroute à Belem ?

information fournie par France 24 17/11/2025 à 22:53

Alors que se tient la COP 30 à Belem au Brésil, une rumeur ancienne reprend de la vigueur : la forêt amazonienne aurait en partie été détruite pour construire une route pour faciliter l’accès au sommet. Explication d'une affirmation trompeuse.

COP 30

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
2

L'Equateur se prononce contre le retour des bases militaires étrangères, selon des résultats partiels

information fournie par AFP 17 nov.
3

L'Essentiel politique : "les maires restent les élus préférés des Français"

information fournie par France 24 17 nov.
4

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
5

Cinéma en crise : "Hollywood touche le fond"

information fournie par France 24 17 nov.
6

Equateur: Important dispositif de sécurité déployé à Guayaquil pour le président et son épouse

information fournie par AFP Video 17 nov.
7

Chili: la candidate Jeannette Jara salue ses partisans à Santiago après le vote

information fournie par AFP Video 17 nov.
8

Chili: La principale candidate de gauche, Jeannette Jara, vote lors des élections générales

information fournie par AFP Video 17 nov.
1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
3

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
4

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
5

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
8

PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients

information fournie par Tout sur mes finances  13 nov.
1
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
4

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
5

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
6

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
7

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
8

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank