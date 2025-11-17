Alors que se tient la COP 30 à Belem au Brésil, une rumeur ancienne reprend de la vigueur : la forêt amazonienne aurait en partie été détruite pour construire une route pour faciliter l’accès au sommet. Explication d'une affirmation trompeuse.
COP 30 : des arbres rasés pour une autoroute à Belem ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro