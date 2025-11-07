Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi 7 novembre à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement climatique. L'Inde et les Etats-Unis ont choisi de ne pas faire le déplacement pour cette COP 30. "Il y a urgence, urgence à agir a martelé le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de son discours de la cérémonie d'ouverture de la COP 30", rapporte Marine Resse, correspondante de France 24.
COP 30 au Brésil : "Il y a urgence à agir a martelé Luiz Inacio Lula da Silva"
