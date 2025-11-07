 Aller au contenu principal
COP 30 au Brésil : "Il y a urgence à agir a martelé Luiz Inacio Lula da Silva"

07/11/2025

Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi 7 novembre à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement climatique. L'Inde et les Etats-Unis ont choisi de ne pas faire le déplacement pour cette COP 30. "Il y a urgence, urgence à agir a martelé le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de son discours de la cérémonie d'ouverture de la COP 30", rapporte Marine Resse, correspondante de France 24.

1 commentaire

  • 11:48

    Désolé pour Lula, mais l'urgence climatique est un leurre : l'homme n'a aucun pouvoir sur le climat, par contre il est responsable de sa pollution, ce n'est pas la même chose. Il faut aussi distinguer climatologie et météorologie : ce sont 2 sciences différentes dont aucune des 2 n'est aboutie et définitive compte tenu de la quantité de paramètres non maîtrisables et même inconnus.

