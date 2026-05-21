"Cette décision répond à des considérations qui n'ont rien à voir avec la justice, avec le droit ou avec la sécurité", déclare Simon Ndiaye, l'avocat d'Airbus. Airbus et Air France ont été reconnues coupables d'homicides involontaires dans le crash du vol Rio-Paris en 2009, la cour d'appel de Paris les déclarant "seules et entièrement responsables" de l'accident le plus meurtrier de l'aviation française. SONORE
Condamnation Airbus et Air France: Airbus va former un "pourvoi en cassation" (avocat)
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