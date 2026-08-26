Bénévoles et secouristes continuent de fouiller les décombres à Pereira, Colombie, à la recherche de personnes coincées sous les bâtiments effondrés à la suite d'un séisme qui a fait au moins 240 morts et rasé plus d'une centaine d'habitations et d'immeubles. Le séisme a frappé lundi matin plusieurs villes de la région caféière de l'ouest de la Colombie et de la ceinture pacifique, renversant des bâtiments, faisant vaciller des tours et projetant des tuiles au sol. IMAGES
Colombie: les recherches se poursuivent à Pereira, après un séisme
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