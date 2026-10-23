Nous recevons Clément Beaune, ancien conseiller spécial du Président Emmanuel Macron puis secrétaire d’État aux Affaires européennes, ancien ministre des Transports et désormais Haut-commissaire à la Stratégie et au Plan. Il vient de diriger l’ouvrage Comment vivrons-nous en France demain ? paru le 8 octobre aux éditions Tallandier. Il évoque le rôle de l’Union Européenne dans le soutien à l’Ukraine, la concurrence économique chinoise ou encore les mouvements sociaux qui agitent le continent.
Clément Beaune : “La Chine pose une question de vie ou de mort à l’industrie européenne”
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