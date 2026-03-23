Eric Ciotti a remporté dimanche l'élection municipale à Nice, mettant fin à 18 ans de pouvoir sans partage de son rival Christian Estrosi et offrant la cinquième ville de France à l'extrême droite.
Ciotti l'emporte sur Estrosi et fait passer Nice à l'extrême droite
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro