Quelque 200 manifestants ont défilé mardi à Washington pour marquer le cinquième anniversaire de l'assaut sur le Capitole, retraçant le parcours emprunté par les émeutiers du 6 janvier 2021.
Cinq ans après, les émeutiers du Capitole commémorent l'assaut du 6-Janvier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro