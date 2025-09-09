 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chute de François Bayrou: "Supertrempe"

information fournie par France 24 09/09/2025 à 08:00

A la Une de la presse, ce mardi 9 septembre, A la Une de la presse française, la chute, hier, de François Bayrou, qui présentera sa démission dès aujourd’hui. Le bilan de ces cinq dernières années au Sahel, où les juntes au pouvoir mènent une répression implacable contre leurs opposants. De nouvelles des Bleus. Et une délinquante pas comme les autres.

