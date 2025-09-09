A la Une de la presse, ce mardi 9 septembre, A la Une de la presse française, la chute, hier, de François Bayrou, qui présentera sa démission dès aujourd’hui. Le bilan de ces cinq dernières années au Sahel, où les juntes au pouvoir mènent une répression implacable contre leurs opposants. De nouvelles des Bleus. Et une délinquante pas comme les autres.
Chute de François Bayrou: "Supertrempe"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro