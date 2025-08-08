C'est jusqu'aujourd'hui le premier et seul film africain à avoir obtenu la palme d'or au prestigieux Festival de Cannes en 1975.50 ans après, le film "Chroniques des années de braise" du réalisateur Mohamed-Lakhdar Hamina est de retour au cinéma en version restaurée. Son fils Malick Lakhdar Hamina était l'invité du journal de l'Afrique.
"Chroniques des années de braise", l'unique Palme d'or africaine revient en salle
