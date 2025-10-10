Des altercations éclatent entre des manifestants et des forces de l’ordre devant un centre de détention de la police de l’immigration (ICE) dans la ville de Broadview, dans l'Illinois, près de Chicago. Chicago - cette ville du Midwest de 2,7 millions d'habitants, la troisième plus grande du pays, est devenue une cible clé dans la promesse de campagne du président Donald Trump de procéder à la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. IMAGES
Chicago: altercations entre manifestants et forces de l'ordre devant un centre ICE
