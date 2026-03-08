Dans un ballet millimétré, une vingtaine de Rafale enchaînent catapultages et appontages sur le pont du Charles de Gaulle, guidés à la voix depuis le porte-avions. Le porte-avions envoyé par la France au Moyen-Orient pour protéger ses ressortissants et ses alliés frappés par l'Iran, est entré vendredi en tout début d'après-midi en mer Méditerranée en franchissant le détroit de Gibraltar.
Charles de Gaulle: à bord du porte-avions qui ne dort jamais
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro