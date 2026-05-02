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Charif Majdalani: "la tension est extrême, la population libanaise est au bord de la rupture"

information fournie par France 24 02/05/2026 à 21:55

Toujours pas de répit pour le Liban. Les frappes israéliennes se poursuivent quotidiennement contre le Hezbollah, faisant sans cesse plus de victimes civiles. Des dizaines de villages du Sud Liban ont reçu l'ordre d'évacuer; Israël mène dans la zone une politique de la "terre brûlée". La population libanaise, déjà très éprouvée par les événements de ces dernières années, est épuisée. L'écrivain Charif Majdalani était l'Invité d'Au Cœur de l'Info, il livre un témoignage poignant depuis Beyrouth.

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