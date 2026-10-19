À la une de la presse ce lundi 19 octobre les manifestations et les scènes de violence dans toute la France ce week-end, les forces de l’ordre dépassées, les commerçants désemparés, et ce qu’en dit la presse européenne.
Chaos du 17 octobre : "Comment en est-on arrivé là ?"
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