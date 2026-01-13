Alors que les médicaments amaigrissants tels que l'Ozempic gagnent en popularité aux Etats-Unis, certains restaurateurs mettent à leur menu des portions plus petites aux clients dont l'appétit est réduit.
Ces restaurants américains qui réduisent leurs portions pour leurs clients sous Ozempic
