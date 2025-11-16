Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président italien Sergio Mattarella participaient dimanche à une cérémonie au Bundestag à l'occasion du Jour du Souvenir, en mémoire des victimes des guerres et des conflits passés.
Cérémonie au Bundestag à l'occasion du Jour du Souvenir
