Céline Dion en lettres capitales: pour annoncer son retour sur scène, des messages en plusieurs langues ont été projetés sur la tour Eiffel lundi soir. La star québécoise officialise son retour après six ans loin du public, avec une série de dix concerts en septembre et octobre à Paris.
Céline Dion s'offre la tour Eiffel pour annoncer son retour
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