Comme chaque année, la Russie organise les célébrations du 9-Mai, anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Une mémoire mise au service de la guerre : selon le récit national russe, les soldats qui combattent en Ukraine seraient des "héros", au même titre que ceux ayant combattu les nazis. Mais pour la première fois depuis vingt ans, les blindés ne défileront pas sur la Place Rouge. Décryptage d’un patriotisme en berne, qui promet toujours aux Russes une victoire prochaine.
Célébrations du 9 mai en Russie : une mémoire au service de la guerre
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