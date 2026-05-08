Ce robot Labubu, à la fois attachant et terrifiant, imaginé pour déranger et faire réfléchir

information fournie par France 24 • 08/05/2026 à 15:55

Des temples bouddhistes de Séoul aux laboratoires du MIT, en passant par des cafés à Tokyo, une nouvelle génération de robots voit le jour. Ils ne se contentent plus d'assembler des voitures : ils prient, ils transpirent et nous remplacent parfois. Mais derrière ces prouesses, une question vertigineuse se pose : pourquoi s'acharne-t-on à créer des machines qui nous ressemblent tant ? Sont-elles de simples outils, ou les reflets de nos propres angoisses ?