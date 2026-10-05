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Cas supposé de peste en Russie : le Kremlin appelle à ne pas écouter les rumeurs

information fournie par AFP Video 05/10/2026 à 16:52

Les autorités russes ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une femme serait décédée de la peste en Sibérie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a enjoint aux journalistes de "se référer aux déclarations officielles de [l'agence russe de santé publique] Rospotrebnadzor plutôt qu'aux rumeurs et spéculations".

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information fournie par Ecorama 08 sept.

1 commentaire

  • 18:24

    Il n'y a pas de peste en russie, de milliers de morts civils en Ukraine, de centaines d'actes malveillants en Europe, de cargos fantômes, de centaines de milliers de jeunes russes disparus au front, ni de problèmes de pétrole en russie ... bref tout va bien !

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