Les autorités russes ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une femme serait décédée de la peste en Sibérie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a enjoint aux journalistes de "se référer aux déclarations officielles de [l'agence russe de santé publique] Rospotrebnadzor plutôt qu'aux rumeurs et spéculations".
Cas supposé de peste en Russie : le Kremlin appelle à ne pas écouter les rumeurs
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