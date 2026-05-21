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Cannes 2026 : Rami Malek face au sida dans "The Man I Love"

information fournie par France 24 21/05/2026 à 17:38

Rami Malek était hier soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter "The Man I Love" d’Ira Sachs. Oscar du meilleur acteur pour "Bohemian Rhapsody", il incarne cette fois un comédien confronté au sida dans le New York de la fin des années 1980, entre création artistique, peur de la maladie et désir de continuer à aimer malgré tout.

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