Rami Malek était hier soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter "The Man I Love" d’Ira Sachs. Oscar du meilleur acteur pour "Bohemian Rhapsody", il incarne cette fois un comédien confronté au sida dans le New York de la fin des années 1980, entre création artistique, peur de la maladie et désir de continuer à aimer malgré tout.
Cannes 2026 : Rami Malek face au sida dans "The Man I Love"
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