L'Assemblée nationale repousse largement la motion de censure déposée par les écologistes contre le gouvernement de Sébastien Lecornu et ciblant son "inaction climatique", un vote qui a divisé la gauche, la majorité des députés du PS refusant de s'y associer. Seuls 132 députés ont voté pour, annonce la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, loin des 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. IMAGES
Canicules: l'Assemblée repousse largement la motion de censure écologiste contre Lecornu
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