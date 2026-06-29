Introduisant une nouvelle cellule interministérielle de crise, Sébastien Lecornu n'exclut pas une nouvelle canicule, après celle exceptionnelle qui a sévi dans le pays la semaine dernière, et assure que les dispositifs mis en place pour ces chaleurs historiques ont bien "tenu". SONORE
Canicule: Lecornu assure que les dispositifs mis en place ont bien tenu
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