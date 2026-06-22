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Canicule : jusqu'à 210 milliards d'euros de pertes pour l'économie française d'ici 2030

information fournie par France 24 22/06/2026 à 11:19

La chaleur extrême n'est plus seulement un enjeu sanitaire ou environnemental. Selon une étude de l'assureur Allianz Trade, elle pourrait devenir un frein à la croissance en France, en pesant sur la productivité, l'investissement et les finances publiques.

Canicule
Environnement

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