La chaleur extrême n'est plus seulement un enjeu sanitaire ou environnemental. Selon une étude de l'assureur Allianz Trade, elle pourrait devenir un frein à la croissance en France, en pesant sur la productivité, l'investissement et les finances publiques.
Canicule : jusqu'à 210 milliards d'euros de pertes pour l'économie française d'ici 2030
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