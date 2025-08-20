La 51ème vague de chaleur que vient de connaitre la France a mis la végétation à rude épreuve. Dans de nombreuses régions de France, les feuilles de certains arbres commencent déjà à jaunir et à tomber. Un mécanisme de survie pour l'arbre, mais qui, répété trop souvent, peut conduire à son dépérissement.
Canicule et sécheresse en France : quelles conséquences pour les arbres ?
