La vigilance orange canicule s'étend jeudi 28 mai à Paris et sa petite couronne face à un épisode de chaleur d'une précocité historique qui pousse le gouvernement à se mobiliser, avec une réunion interministérielle à Matignon, sur fond de critiques de l'opposition et d'associations dénonçant son "impréparation".
Canicule en France : le gouvernement critiqué pour son "impréparation" par Marine Tondelier
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