Deux départements - la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres - basculent "pour la première fois de la saison" sur un "niveau de danger très élevé" pour les feux de forêts, annonce Benoit Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France lors d'un point presse. SONORE
Canicule: deux départements en "danger très élevé" d'incendie (Météo-France)
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