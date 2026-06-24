Les services d'urgence de Toulouse tiennent bon pour l'heure face à la canicule, grâce à une bonne anticipation et une meilleure adaptation depuis l'épisode mortel de 2003, craignant toutefois un afflux de patients lorsque les fortes chaleurs auront eu raison de la résistance des organismes.
Canicule: les urgences de Toulouse "tiennent" pour le moment
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