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Canicule: les urgences de Toulouse "tiennent" pour le moment

information fournie par AFP Video 24/06/2026 à 17:29

Les services d'urgence de Toulouse tiennent bon pour l'heure face à la canicule, grâce à une bonne anticipation et une meilleure adaptation depuis l'épisode mortel de 2003, craignant toutefois un afflux de patients lorsque les fortes chaleurs auront eu raison de la résistance des organismes.

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