Quatre-vingt-deux ans après son assassinat par la Gestapo, l'historien résistant Marc Bloch est entré au Panthéon mardi au côtés de son épouse Simonne, lors de la sixième panthéonisation des deux quinquennats d'Emmanuel Macron.
Marc Bloch, l'historien résistant, est entré au Panthéon
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