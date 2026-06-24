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Australie : le fléau des lapins, espèce devenue invasive

information fournie par France 24 24/06/2026 à 16:01

En France, on les considère comme inoffensifs. Mais en Australie, les lapins sont une catastrophe pour l'économie et l'environnement. Introduits par des colons britanniques au milieu du XIXe siècle – qui voulaient s'adonner à la chasse sur le temps libre – les lapins, en l'absence de prédateur naturel sur l'île-continent, se sont très rapidement multipliés et couvert la quasi-totalité du territoire.

Environnement

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