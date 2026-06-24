En France, les records de température ne cessent d'être battus depuis plusiuers jours. Demain, soixante-douze départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir midi. Un phénomène qui dure plus longtemps que la canicule de 2003 et qui touche toute l'Europe. Les explications avec Pascal Yiou, climatologue spécialiste des extrêmes climatiques et chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE).
Une canicule historique chaque année ?
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