Devant le stade de Houston, au Texas, les supporters du Portugal rendent hommage à Cristiano Ronaldo, qui a inscrit un doublé contre l'Ouzbékistan, alors qu'un supporter ouzbek relativise: "Oui, on a perdu 0-5, mais l'ambiance était incroyable !"
Mondial-2026: Le Portugal balaie l'Ouzbékistan, Ronaldo en mode superstar
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