L'épidémie d'Ebola, qui a fait au moins 267 morts et plus de 1 000 cas confirmés en RD Congo, "n'est pas hors contrôle" mais reste "sérieuse", affirme le Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, dans un entretien accordé à France 24. Il prévient que le pic n'est pas atteint et appelle à une réponse humanitaire d'urgence.
L'épidémie d'Ebola "est sérieuse" mais "pas hors de contrôle", dit le chef de l'Africa CDC
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