 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'épidémie d'Ebola "est sérieuse" mais "pas hors de contrôle", dit le chef de l'Africa CDC

information fournie par France 24 24/06/2026 à 18:37

L'épidémie d'Ebola, qui a fait au moins 267 morts et plus de 1 000 cas confirmés en RD Congo, "n'est pas hors contrôle" mais reste "sérieuse", affirme le Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, dans un entretien accordé à France 24. Il prévient que le pic n'est pas atteint et appelle à une réponse humanitaire d'urgence.

Vidéos les + vues

1

Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

information fournie par AFP 23 juin
2

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
3

Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"

information fournie par France 24 23 juin
3
4

Les députés favorables à une autonomie de la Corse, prochaine étape incertaine au Sénat

information fournie par AFP 23 juin
7
5

Comment la désinformation sexiste a envahi la Coupe du monde

information fournie par France 24 23 juin
6

Marc Bloch est entré au Panthéon, une leçon face à "l'esprit de défaite"

information fournie par AFP 00:12
6
7

Présidentielle : Keiko Fujimori, héritière d'un nom qui divise les Péruviens

information fournie par AFP 13:13
8

L’Europe va-t-elle subir ou agir ?

information fournie par Boursorama 15:00
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Versailles, "c'est du lourd": Trump ravi d'aller dîner au château

information fournie par AFP Video 17 juin
1
3

G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17 juin
4

Au G7, le revirement inattendu de Trump en faveur de l'Ukraine

information fournie par AFP 17 juin
2
5

Sam Altman (OpenAI) au G7: "ne cédez pas vos responsabilités aux acteurs de l'IA"

information fournie par AFP 17 juin
6

Le G7 fait bloc sur l'Iran et l'Ukraine après des mois de bras de fer avec Trump

information fournie par AFP 17 juin
9
7

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
8

Présidentielle: aux côtés de Boualem Sansal, Retailleau promet de "remettre la France à l'endroit"

information fournie par AFP 20 juin
5
1

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
2

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
3

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
4

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai
5

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
6

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
7

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
8

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank