Canicule : coup de chaud sur l'économie, le PIB impacté par les fortes chaleurs

information fournie par France 24 • 22/06/2026 à 22:59

La canicule a des effets secondaires sur tous les aspects de l'économie : du nombre de passages aux urgences en hausse à cause des coups de chaud aux baisses de revenus de l'Etat lié à des dépenses en moins dans l'économie réelle quand les personnes préfèrent se terrer dans l'ombre plutôt que de sortir au restaurant ou de faire les boutiques. Les effets sont si nombreux et présents à tous les niveaux de l'économie qu'une récente étude d'Allianz Trade estime les pertes à 210 milliards d'euros pour l'économie française sur la période 2026-2030, soit l'équivalent d'une perte de 5% à 7% de PIB.

Certains secteurs sont néanmoins plus impactés que d'autres, comme l'agriculture, forcément très perméables aux aléas climatiques. Lors de la canicule de 2003, les rendements pour les fruits et légumes avaient tellement reculé que les prix avaient augmenté de 20%. Le BTP aussi est fortement impacté, les ouvriers ne pouvant pas vraiment s'abriter des fortes chaleurs sur les chantiers ; les transports aussi sont à la peine. Les compagnies aériennes doivent annuler des vols en cas de fortes chaleurs à cause des pistes qui fondent ou de la portance réduite des avions quand l'air est trop chaud. Les chemins de fer souffrent aussi, entre rails qui se déforment et wagons vieux parfois de plusieurs décennies.

Quant aux efforts de l'Etat pour adapter la France à ces fortes chaleurs, en particulier pour le parc immobilier public, ils sont insuffisants et tardifs. Plusieurs dispositifs existent pour financer l'adaptation mais trop peu dotés, surtout en cette période d'économies. Le fonds vert créé en 2023 et dont 20% du budget a été utilisé pour adapter le foncier de l'Etat, y compris les écoles, a vu sa dotation réduite à 837 millions € en 2026, moitié moins que lors de sa création. La France compte pourtant 6 millions d'enfants qui fréquentent l'école élémentaire et déjà 850 écoles fermées pour chaleur excessive.