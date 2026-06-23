"Il fait 38°C en classe à 10h, les enfants ne peuvent pas rester", témoignait lundi le directeur d'une école à Tours, alors que la canicule perturbe la vie scolaire, avec plus de 1.800 établissements fermés et 8.000 aux horaires aménagés.
Canicule: "38°C à l'intérieur de la classe", fermeture des écoles à Tours
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