Une juge fédérale du New Jersey a condamné mardi le laboratoire américain Purdue Pharma, considéré comme étant à l'origine de la crise des opioïdes aux Etats-Unis, avant l'entrée en vigueur de son plan de faillite.
Crise des opioïdes aux États-Unis: Purdue Pharma condamné au pénal
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