 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada–États-Unis : l’escalade commerciale pousse Ottawa à changer de cap

information fournie par France 24 15/09/2026 à 09:42

Une nouvelle série de droits de douane américains frappe des produits canadiens. Face à une guerre commerciale qui s’intensifie, Ottawa cherche à réduire sa dépendance aux États-Unis en se rapprochant notamment de l’Europe et de l’Asie.

Vidéos les + vues

1

Elections en Suède: les sociaux-démocrates "prêts" à gouverner malgré des résultats très serrés

information fournie par AFP 14 sept.
2
2

Panique à bord de l'IA

information fournie par France 24 14 sept.
3

Pétrole : le scénario du pire pour l’économie mondiale ?

information fournie par Ecorama 14 sept.
3
4

Les hedge funds américains vont-ils avoir la peau de la France ?

information fournie par Ecorama 14 sept.
9
5

Népal : des milliers de disparus et des corps à identifier

information fournie par France 24 14 sept.
6

Népal: un miraculé raconte comment il a survécu en buvant de l'eau boueuse dans un tunnel

information fournie par AFP 14 sept.
7

En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées

information fournie par AFP Video 14 sept.
8

Après un été sec et brûlant, la moule française en souffrance

information fournie par AFP Video 14 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Foule à l'inauguration d'un temple emblème de l'hindouisme en France

information fournie par AFP 07 sept.
4

Chasse illégale: 5 ans de prison avec sursis requis à l'encontre d'Olivier Bouygues

information fournie par AFP 08 sept.
8
5

Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée, les associations retournent dans la rue

information fournie par AFP 08 sept.
6

Budget 2027 : une nouvelle taxe sur les salariés ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
1
7

Naufrage de migrants: "le procès de la cupidité, du cynisme, de l'inhumanité" (avocat)

information fournie par AFP Video 08 sept.
1
8

Grève des pompiers: "la colère gronde dans les casernes" (syndicat)

information fournie par AFP Video 08 sept.
1

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
2

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
3

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
4

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
5

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8
6

Top 5 IA du 21/08/2026

information fournie par Libertify 22 août
7

USA: Trump dit que l'argent des contribuables ne financera pas sa salle de bal

information fournie par AFP Video 22 août
1
8

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank