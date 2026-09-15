Une nouvelle série de droits de douane américains frappe des produits canadiens. Face à une guerre commerciale qui s’intensifie, Ottawa cherche à réduire sa dépendance aux États-Unis en se rapprochant notamment de l’Europe et de l’Asie.
Canada–États-Unis : l’escalade commerciale pousse Ottawa à changer de cap
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