"Cela fait deux mois qu'il y a eu le titre de champion d'Afrique. C'est pour le moins surprenant", a déclaré jeudi Didier Deschamps sur la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN-2025 au Sénégal, au profit du Maroc.
CAN/Maroc-Sénégal: Deschamps "surpris" par la décision de la CAF
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