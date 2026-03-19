Les météorologues de Tokyo ont annoncé jeudi le début de la célèbre saison des cerisiers en fleurs dans la capitale japonaise, qui rime pour les habitants avec des pique-niques en plein air sous ces arbres majestueux.
Tokyo annonce le début de la majestueuse saison des cerisiers en fleurs
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