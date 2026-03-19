Dans les rues chaotiques de Kano, Umma Hani Yusuf Khalid conduit un pousse-pousse rose qui ne transporte que des passagères féminines: impensable il y a encore quelques années dans cette ville conservatrice du nord du Nigeria.
Les conductrices de pousse-pousse défient les normes dans une ville conservatrice du Nigeria
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